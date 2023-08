valdinievole. SCORRE LA GRADUATORIA PER L’INSERIMENTO IN RSA DEGLI ANZIANI FRAGILI

Il direttore della Società della Salute della Valdinievole Stefano Lomi: “L’incremento delle quote sanitarie potrà permettere l’inserimento in Rsa di oltre 40 persone attualmente in lista di attesa”

MONTECATINI —PESCIA. Nelle recenti settimane la USL Toscana Centro ha comunicato alla Società della Salute di aver provveduto ad incrementare le risorse economiche disponibili per la quota sanitaria della residenzialità assistita; ciò permetterà così lo scorrimento della lista d’attesa per l’accesso alla Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) degli anziani non autosufficienti, residenti negli 11 Comuni della Valdinievole, attualmente inseriti nella suddetta lista.

Questa novità permetterà alle persone coinvolte, attraverso le loro famiglie o gli amministratori di sostegno, di poter individuare autonomamente la struttura socio-sanitaria – all’interno del territorio toscano – dove poter effettuare l’inserimento, secondo la logica della “libera scelta”. In ragione di ciò, gli uffici della Società della Salute della Valdinievole stanno informando in questi giorni tutti i cittadini e le cittadine in lista di attesa di questa possibilità, chiedendo loro di comunicare l’RSA scelta e la data di ingresso che dovrà essere entro e non oltre il 01/12/2023.

“Ringrazio la Regione Toscana e l’Azienda USL Toscana Centro per la scelta fatta, in virtù della quale è possibile scorrere la lista di attesa per l’inserimento in RSA dei nostri anziani più fragili – dice il Presidente della Società della Salute Alessio Torrigiani -, garantendo così una risposta concreta a tante persone e famiglie. Il nostro territorio – prosegue Torrigiani – ha sviluppato negli anni una grande attenzione ai servizi di prossimità e di cura a domicilio, tuttavia lo scorrimento della lista permetterà alle situazioni più difficili di trovare una risposta assistenziale appropriata e di qualità”.

“Siamo davvero contenti di poter dare questa risposta che va incontro alle attese di tante persone – aggiunge il Direttore della Società della Salute Stefano Lomi – e alleggerisce, in molti casi, una carico familiare davvero importante e faticoso. L’incremento delle quote sanitarie potrà permettere l’inserimento in RSA di oltre 40 persone attualmente in lista di attesa – aggiunge Lomi – e potrà favorire così una riduzione dei tempi di risposta alle situazioni di maggiore criticità”.

[traversi — sds valdinievole]