valdinievole. VACCINO ANTI COVID, DAL 23 FEBBRAIO SARÀ SOMMINISTRATO ANCHE AGLI ULTRA OTTANTENNI

Il dottor Stefano Tafi, coordinatore AFT Pescia coordinerà il lavoro dei medici di famiglia nei comuni di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia e Uzzano

PESCIA. [a.b.] Buone notizie dal dottor Stefano Tafi, coordinatore Aft “Pescia” che in un comunicato rivolto agli assistiti afferenti ai medici di famiglia degli ambiti territoriali di Buggiano, Chiesina Uzzanese, Pescia e Uzzano ha annunciato che nei prossimi giorni inizierà la vaccinazione contro il Covid 19 per la popolazione con più di 80 anni e che a eseguirla saranno proprio i medici di famiglia.

“Le modalità organizzative – scrive – prevedono che il medico di famiglia avrà a disposizione da domani (15 febbraio) sera un portale regionale su cui saranno presenti i propri assistiti con più di 80 anni ed in cui potrà inserire le prenotazioni per le vaccinazioni che saranno effettuate a partire dal 23 febbraio”.

“Gli assistiti verranno via via vaccinati seguendo l’ordine di età, partendo dal più anziano, e saranno contattati direttamente dal proprio medico di famiglia (o da personale da lui incaricato) per la comunicazione della data di vaccinazione”.

“Allo stato attuale – scrive il dottor Tafi – la Regione Toscana metterà a disposizione di ogni medico 6 dosi di vaccino a settimana. Il vaccino attualmente in uso sarà il Comirnaty (vaccino Pfizer/BioNtech) che non può essere trasportato una volta ricostituito. È pertanto non praticabile, almeno in questa fase, la vaccinazione a domicilio dei pazienti non trasportabili.

Ogni medico, o gruppo di medici, organizzeranno al meglio la gestione di questa delicata fase della campagna vaccinale che chiama, nuovamente, la medicina generale ad essere il primo attore nella tutela della salute della popolazione più fragile”.