valdinievole. VERSO LA NUOVA PROGRAMMAZIONE SOCIOSANITARIA TERRITORIALE

La Società della Salute della Valdinievole ha promosso undici incontri per fornire un quadro conoscitivo di insieme su ogni realtà comunale

MONTECATINI. Le comunità della Valdinievole sono chiamate a ripartire dopo l’emergenza pandemica, a ripensare i propri modelli sociali. In questa prospettiva la riforma della sanità territoriale, le iniziative legate al PNRR, il futuro piano sociale e sanitario sono i riferimenti essenziali per la costruzione di comunità coese, capaci di rispondere ai bisogni di salute ed alle attese dei cittadini.

Per questo motivo sono stati organizzati 11 incontri, uno per ciascun Comune, con l’obiettivo di fornire un quadro conoscitivo d’insieme sulla realtà comunale e di ragionare sulle risposte messe in campo dal sistema pubblico, dal terzo settore e dagli altri soggetti locali.

Di seguito gli appuntamenti previsti:

23 GENNAIO ore 21.00 PIEVE A NIEVOLE, AUSER VIA BONAMICI, 13

25 GENNAIO ore 21.00 PESCIA, SALA CONSILIARE, P.ZZA MAZZINI, 1

26 GENNAIO ore 21.00 PONTE BUGGIANESE, BIBLIOTECA COM., VIA ARRIGO BOITO, 30

31 GENNAIO ore 21.00 CHIESINA UZZANESE, CENTRO CIVICO IL FIORE, VIA 25 APRILE

4 FEBBRAIO ore 10.00 MASSA E COZZILE, SALA CONSILIARE, VIA VANGILE, 1

8 FEBBRAIO ore 21.00 MONSUMMANO TERME, BIBLIOTECA COM., P.ZZA MARTINI, 10

11 FEBBRAIO ore 10.00 BUGGIANO, SALA CONSILIARE, P.ZZA MATTEOTTI, 1

11 FEBBRAIO ore 16.00 UZZANO, SALA CONSILIARE, P.ZZA UNITA’ D’ITALIA, 1

16 FEBBRAIO ore 18.30 LARCIANO, SALA CONSILIARE, P.ZZA VITTORIO VENETO, 1

17 FEBBRAIO ore 18,30 LAMPORECCHIO, SALA CONSILIARE, P.ZZA F. BERNI, 2

21 FEBBRAIO ore 18.30 MONTECATINI TERME, SALA CONSILIARE, VIA VERDI, 46

“In questa fase storica la programmazione sociosanitaria assume un aspetto rilevante – sostiene il Presidente della Società della Salute Alessio Torrigiani– perché permette di costruire prospettive di analisi, propedeutiche alla nuova pianificazione territoriale. L’attenzione a ciò che accade nelle nostre comunità locali ed ai processi di cambiamento in corso – prosegue Torrigiani– ci permette di sviluppare una cultura del monitoraggio e della valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, attività essenziali per ridefinire un modello di welfare innovativo e moderno. Questi appuntamenti permetteranno alla Società della Salute ed ai Sindaci l’incontro ed il confronto con i cittadini e con i portatori d’interesse che partecipano alla governance locale, a partire dai soggetti del Terzo settore che svolgono attività essenziali per il nostro territorio.

L’obiettivo – conclude Torrigiani – è implementare e sviluppare integrazione e cooperazione tra i vari soggetti in campo per qualificare l’offerta territoriale e renderla sempre più appropriata ed efficace”.

[sds valdinievole]