“VECCHI POSTI DI PROVINCIA”, A VILLA SMILEA GLI ACQUERELLI DI MAURO ANDREINI

La mostra ospitata nelle sale espositive della storico castello si terrà dal 2 al 15 marzo

MONTALE. Da Sabato 2 Marzo, nelle sale espositive della storica sede di Villa Smilea di Montale, sarà visitabile la mostra “Vecchi posti di Provincia”, una raccolta di circa quaranta acquerelli di Mauro Andreini, promossa e patrocinata dal Comune di Montale.

Saranno esposti disegni ad acquerello che raffigurano luoghi pubblici e familiari della vecchia vita di paese, luoghi di una memoria ormai quasi perduta e che, nei disegni, emergono in tutta la loro malinconia. Posti di margine della provincia, reinventati e immaginati nel loro stato di abbandono che mirano a rappresentare atmosfere ambientali della vita di “una volta” — soprattutto quella degli anni ’50 e ’60 — con la poesia che li caratterizzava e l’intensa e genuina vita sociale che sapevano accogliere.

Dalle vecchie sale da ballo alle antiche botteghe rurali, dai campini spontanei ai bar di paese, dalle locande alle vecchie stazioni, dai camposanti dismessi a piccole scuole di campagna, dal circo di paese ai caseggiati periferici, dalle piccole autofficine agli oratori, dai distributori di benzina alla fabbrica dimessa, dall’emporio di paese al dancing di campagna e così via.

“I luoghi raffigurati in questi disegni — scrive l’autore — pur sembrando realmente esistenti sono invece del tutto inventati. Luoghi che erano i cuori pulsanti della vita di paese e che troviamo ora in stato di abbandono o vivi solo nella memoria. Questa serie di disegni cerca, con molta semplicità, di fissare su carta questa memoria, per non farla andare persa. Forse a qualcuno potranno provocare una dolce nostalgia o stimolare ricordi di quella vita non ancora globalizzata”.

Mauro Andreini, noto architetto e artista, da sempre unisce all’attività architettonica una intensa produzione disegnativa ad acquerello, entrambe ampiamente documentate in numerose riviste, libri ed in importanti mostre e rassegne, in Italia e all’estero.

La presentazione della mostra, con l’apertura al pubblico, avverrà Sabato 2 Marzo alle ore 17.00 con la presenza del Sindaco Ferdinando Betti e dell’Assessore alla Cultura Tiziano Pierucci. Nell’occasione, Giacomo Bini, giornalista del QN La Nazione, e Donatella Duchini, architetto, presenteranno la mostra attraverso un dialogo/conversazione con Mauro Andreini sul tema della mostra e sul suo percorso pittorico.

[formigli — comune di montale]