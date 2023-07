veniamo al sodo. VIVA DON MASSIMO BIANCALANI E TUTTA LA SUA CRISTIANISSIMA DISOBBEDIENZA CARA ALLA PROCURA DI SARCOFAGO CITY

Non rammentare il nome del magistrato invano e, soprattutto, non scendere al nòcciolo della questione: altrimenti sono dolori. Questa la regola prima ed unica del Regno di Appecorònia

Biancalani e Curreli, due diversi disubbidienti ai doveri

ma faccia della stessa medaglia socio-culturale

NEL SILENZIO GENERÒLE

OGNUN FA QUEL CHE PIÙ VÒLE

Per caso mi imbatto nell’articolo di Giovanni Fiorentino, perlopiù desunto da nozioni di cronaca mutuate dal Tirreno.

Noi di Linea Libera, che ci sforziamo di fare cronaca, commento, riflessione con dati e fatti alla mano, veniamo vergognosamente perseguitati dalla procura di Pistoia (Coletta, Curreli, Grieco, Contesini etc.) perché non siamo “montanelliani” e degni del giornalista di Fucecchio.

Perciò finiamo agli arresti domiciliari per 104 giorni così, a capocchia, per gli umori di una Gip Martucci che va a stimolazioni alternate di sostituti che non fanno indagini. Finiamo rinviati a giudizio per stalking giornalistico, reato inesistente, ma inventato ad hoc dalla procura dei Torquemada. Finiamo – sia io che Alessandro Romiti – condannati in primo grado da un giudice, Luca Gaspari, incapace persino di leggere le carte ufficiali e incontestabili di cui era stato messo in possesso perché facesse solo il suo dovere e non un favore a noi.

Di tutto questo trincìo, come dice il popolo non-radical, nessun accenno né da parte dei giornali locali (zitti e a coda fra le gambe come cani bastonati e per di più umiliati come cani bagnati) né da parte dei giornalisti iscritti all’ordine del culilinguo socio-politico toscano.

Nazione, Tirreno, Report Pistoia e gli altri in fila, àfoni, ciechi e sordi, a Pistoia. Hai voglia ad avvertire e far presente che la politica della procura pistoiese mira a proteggere certe scelte (conformismo buonistico-accoglien-catto/piddino) e a perseguitarne certe altre (narrazione delle verità oggettive basate su carta che canta e non su simpatie e antipatie politico-personali o, per citare Tommaso Coletta, di «prossimità sociale»)!