VENTO FORTE IN ARRIVO

Domani giovedì 21 aprile codice giallo fino a mezzanotte

FIRENZE. Rinforzo dei venti di Grecale sulle zone settentrionali della Toscana a partire da domani 21 aprile. Dalle ore 12 fino alla mezzanotte, il bollettino emesso dalla Sala operativa della protezione civile regionale prevede codice giallo per vento intorno a Firenze, nel Valdarno inferiore e nelle zone dell’Ombrone e del Bisenzio in provincia di Pistoia.

Domani a causa di una depressione mediterranea che si avvicina all’Italia, sono possibili oltre alle raffiche di vento oggetto della vigilanza, anche temporali localizzati a sud e piogge sparse anche nell’Alto Mugello, nel centro sud e nell’Appennino.

Si ricorda che in presenza di vento la normativa forestale regionale vieta gli abbruciamenti di residui vegetali che devono sempre essere eseguiti in assenza di vento, cioè quando la colonna di fumo sale verticalmente.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.

[berengo — toscana notizie]