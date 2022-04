VENTO FORTE, CODICE GIALLO NELLA TOSCANA CENTRALE

Le previsioni per sabato 16 aprile

FIRENZE. Venti di Grecale in rinforzo sulla Toscana da domani, sabato 16 aprile, accompagneranno un abbassamento temporaneo delle temperature per l’avvicinamento di un fronte freddo di origine scandinava. I venti saranno particolarmente forti nella valle dell’Arno fiorentina, nel Valdarno Inferiore e nelle valli del Bisenzio e Ombrone pistoiese.

Per queste zone la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento, valido dalle 8 e fino alla mezzanotte di sabato 16 aprile.

Il mare, a partire dalla sera di domani, sarà fino a molto mosso al largo.

Si ricorda che in presenza di vento la normativa forestale regionale vieta gli abbruciamenti di residui vegetali che devono sempre essere eseguiti in assenza di vento, cioè quando la colonna di fumo sale verticalmente.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile dall’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.