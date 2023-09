verde pubblico. RIQUALIFICAZIONE DI NUOVE AREE GIOCO PER OLTRE 100MILA EURO

in fase di conclusione l’intervento nel giardino di via Padre Prospero Lotti a Candeglia

PISTOIA, Proseguono i lavori di risistemazione delle aree gioco negli spazi a verde cittadini. È in fase di conclusione l’intervento nel giardino di via Padre Prospero Lotti a Candeglia, dopodiché si prosegue in quello dedicato a Peppino Impastato in via Desideri e nello spazio a verde di via Ciampi.

Gli interventi, progettati e seguiti dall’ufficio verde pubblico del Comune, prevedono la riqualificazione di tre aree gioco formate da attrezzature ludiche (un gioco combinato e un’altalena, entrambi inclusivi) che si sviluppano su una pavimentazione antitrauma. Nel giardino di via Lotti è stata realizzata anche una palestra con elementi di arrampicata. Gli allestimenti sono destinati a bambini dai 5 ai 12 anni.

Tutte le nuove strutture sono realizzate con materiali di pregio e componenti che richiedono una bassa manutenzione, così da garantire una maggiore durata nel tempo, sia in termini di resistenza agli agenti atmosferici, di robustezza e resistenza agli urti e all’usura.

«L’obiettivo è di ampliare l’offerta ricreativa dei giardini a Pistoia – sottolinea l’assessore al verde pubblico Alessio Bartolomei – affinché tutti i bambini possano passare una parte delle loro giornate all’aperto, in mezzo al verde, divertendosi insieme. Dopo questi interventi ne proseguiranno altri in zone periferiche».

L’intervento di riqualificazione è partito nelle settimane scorse ed è stato affidato alla ditta appaltatrice Bigalli, che ha fornito e installato le nuove strutture ludiche, per un investimento complessivo di 104.127 euro.

[comune di pistoia]