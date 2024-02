VERINLEGNO SI CONSOLIDA

Dodicesima edizione di “Incontrarsi per crescere” il meeting che ha visto, a Montecatini Terme, la presenza di 130 ospiti, parte significativa della forza vendita italiana ed estera

MASSA E COZZILE. L’Hotel Croce di Malta di Montecatini Terme ha ospitato il 23 Febbraio 2024 la 12ª edizione di Incontrarsi per crescere, appuntamento annuale della famiglia Verinlegno. Circa 130 i presenti provenienti da Australia, Ucraina, Romania, Italia, Spagna, Repubblica Ceca, Lituania, Polonia, Grecia, Romania, Palestina, Turchia. Sante Zandò e Piero Marchetti, fondatori di Verinlegno Spa, hanno voluto ringraziarli tutti, presenti e assenti, per il loro fondamentale contributo alla crescita costante negli anni dell’azienda.

Tra gli ospiti Gabriele Scibilia, general manager di Flashpoint srl, una delle più autorevoli società europee di consulenza e formazione per la gestione e il trasporto di sostanze pericolose, che ha centrato il suo intervento su: “Impatto delle novità normative su supply chain e rete vendita”.

Nel 2023 Verinlegno ha raggiunto l’obiettivo di consolidamento del fatturato che aveva prestabilito, dopo i forti aumenti di vendita registrati nel 2022 (+30%) e nel 2021 (+30%).

È un risultato per niente scontato, considerato il calo dei consumi legato, in Italia, alla cessazione del bonus per l’edilizia e la situazione internazionale, con i tragici conflitti in Ucraina e Medio Oriente, dalle manifeste ricadute economiche. Non secondario l’aspetto che Russia-Ucraina e Israele-Palestina sono storicamente mercati molto importanti per Verinlegno.

Il consolidamento del fatturato, che supera i 33 milioni di euro, consente di affrontare il futuro con serenità, anche se si prospetta un anno nel quale non sono ipotizzabili incrementi dei consumi di vernici.

E Verinlegno ha una base solida, ha fame di crescita, di innovazione, formula prodotti apprezzati ovunque nel mondo, caratteristiche che possono consentirle di cogliere tutte le opportunità che il mercato globale mette a disposizione.

Si percepisce insomma che Il 2024 potrebbe approntare una svolta storica.

Dall’incontro è emerso che si intensifica la spinta green a 360 gradi, con progetti che vedranno la loro piena applicazione nel 2024: bilancio di sostenibilità, diagnosi energetica, predisposizione del fotovoltaico sui tetti dell’azienda, certificazione ISO 14001(ambiente) e ISO 45001 (salute e sicurezza).

Nella stessa direzione l’impegno del reparto tecnico teso a sviluppare prodotti che offrono funzionalità avanzate tenendo conto dell’impatto sull’ambiente e sulla salute, ma anche la costante sostituzione delle sostanze ritenute pericolose con alternative più sicure e la ricerca di nuove materie prime provenienti da fonti bio-sostenibili.

