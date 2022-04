vernio. A 99 ANNI È SCOMPARSO CARLO ROSSI, IL SINDACO PARTIGIANO

Il Pd locale: “È stato un esempio di lotta per il bene comune e per la libertà”

VERNIO. A 99 anni è morto oggi Carlo Rossi, sindaco simbolo del Comune di Vernio, ex partigiano. A darne notizia il partito democratico di Vernio che ha voluto rendere un commosso omaggio e un saluto da parte della comunità politica al sindaco partigiano “esempio di lotta per il bene comune e per la libertà”.

Rossi continua il Pd “è stato un esempio per la cittadinanza e per le giovani generazioni”.

Reduce alpino della seconda Guerra Mondiale aveva amministrato il comune negli anni Sessanta.

Nel marzo dello scorso anno l’ex sindaco ha firmato la Legge di iniziativa popolare contro la propaganda nazista e fascista promossa dal Sindaco di Stazzema Maurizio Verona, “un gesto simboli o di grande portata in linea con la nostra storia e con i valori della nostra comunità”.

Andrea Balli

