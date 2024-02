vernio. A MONTEPIANO DISTRUTTO IL TABERNACOLO DI SANTA RITA

Mazzetti (Forza Italia): “Era testimonianza viva di libera cultura cristiana”, “Fatto inaccettabile: l’Italia è un paese liberale cristiano”

VERNIO — PRATO. “Ho ricevuto in questi giorni una notizia incredibile e preoccupante: è stato demolito, senza alcun motivo e certo senza preavviso, il Tabernacolo a Santa Rita di Montepiano, posto in una proprietà privata con affaccio pubblico via della Badia. Era un simbolo per la nostra popolazione che esisteva da decenni e tutti ne sono sconvolti, cattolici e laici”.

Lo denuncia l’On. pratese di Forza Italia Erica Mazzetti, originaria proprio di Montepiano (Vernio), che oggi ha trasmesso una segnalazione del fatto alle autorità competenti ovvero Procura, Soprintendenza, Comune di Vernio e Provincia di Prato, Carabinieri anche la stessa Curia.

Nel testo, Mazzetti invita a “fare urgenti accertamenti, per capire come sia potuto succedere e per individuare eventuali responsabili visto che i manufatti potrebbero essere trafugati, riutilizzati o addirittura, come spesso succede, pure venduti illegalmente”.

“Il Tabernacolo – ricorda Mazzetti – è da sempre un simbolo per la popolazione montepianina, dove tantissimi si fermavano portando omaggio alla Santa; era una testimonianza della nostra fede cristiana e cattolica che è la radice della nostra identità, perché l’Italia è un paese liberale e cristiano e con questa cultura cristiana – rimarca – tutti devono confrontarsi e chi viene da fuori deve rispettarla.

Non accettiamo alcun attentato alla nostra cultura, alla nostra identità, ai nostri simboli cristiani”. “Mi stupisco – conclude Mazzetti – che tutto questo sia potuto accadere senza il minimo controllo o verifica, visto che ogni opera muraria richiede al comune cittadino una sequela pressoché infinita di obblighi e certificazioni e viste le severe ricadute di condotte simili a questa.

Auspico, perciò, massima chiarezza sul caso e sui colpevoli e auspico che, una volta fatta luce, venga prontamente ricostruito dov’era, com’era e come sempre sarà”.

[lorenzo somigli]