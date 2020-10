vernio. CASI COVID NELLA MEDIA PROVINCIALE, IL SINDACO MORGANTI PRECISA

I positivi sono 21: asintomatici o con sintomi lievi, un ricovero. Invito a rispettare le regole – La Asl monitora Montepiano

VERNIO. In una nota il sindaco Giovanni Morganti interviene a proposito della situazione Covid nel comune di Vernio:

L’amministrazione comunale ha deciso di effettuare un aggiornamento della situazione infrasettimanale in attesa dell’aggiornamento complessivo diffuso dai sindaci per tutta la Vallata, previsto per domenica.

Mi sento in obbligo di intervenire per ristabilire la verità sulla situazione, viste le notizie infondate e allarmistiche che si sono diffuse tra la popolazione circa la presenza di un numero di soggetti positivi al Covid fuori misura rispetto alla media provinciale.

A Vernio attualmente di registrano, secondo i dati forniti dalla ASL, 21 casi positivi e 27 persone poste in quarantena, i casi sono concentrati in pochi nuclei familiari.

Su 21 casi, 20 sono in isolamento presso il proprio domicilio e risultano asintomatici o con sintomi lievi, una sola persona è ricoverata in ospedale in via precauzionale.

Oltre il 60% dei casi risulta concentrato nella zona di Montepiano, per questo l’amministrazione comunale ha richiesto alla Asl di attivare un intervento di monitoraggio per tenere sotto controllo l’evoluzione della situazione. Si tratta per lo più di casi collegati a gruppi familiari e all’ambito della scuola primaria.

Il dato risulta del tutto in linea con le medie provinciali, ci dice però che anche Vernio deve fare i conti con responsabilità con la pandemia e che tutti noi abbiamo un ruolo fondamentale nel contrastarla.

In questo momento diventa quindi ancora più importante rispettare scrupolosamente le regole, a partire dall’uso della mascherina e dal distanziamento sociale, evitando assembramenti di ogni genere.

[comune di vernio]