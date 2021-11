vernio. C’È L’AVVISO DEI BUONI SPESA

Scade il 17 dicembre, serve Isee non superiore ai ventimila euro

VALBISENZIO. Durante l’emergenza da pandemia i buoni spesa sono stati un supporto utile per tante persone e tante famiglie in crisi da lavoro, adesso serviranno a dare supporto a chi è ancora in difficoltà. I Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo hanno pubblicato l’avviso per l’erogazione dei buoni spesa che scadrà il prossimo 17 dicembre.

L’erogazione minima prevista è di 100 euro, in voucher da 25 o 50 euro, spendibili presso i supermercati Coop Bisenzio Ombrone o al Penny Market di Vaiano.

I residenti di Vernio potranno utilizzare i loro buoni anche presso la Macelleria Macchi, Alimentari Gastone, Farmacie Comunale e Zanni, Le erbe di Letizia.

Possono fare richiesta i cittadini residenti nei Comuni di Cantagallo, Vaiano e Vernio che subiscono ancora gli effetti economici causati dalla pandemia. Per essere ammessi devono disporre di conti correnti bancari con saldo non superiore a 5 mila euro alla data del 31 ottobre 2021 ed essere in possesso di attestazione ISEE non superiore a 20 mila euro in corso di validità. Il valore dei buoni spettanti viene ridotto del 50% in caso di cittadini che beneficino di altri contributi pubblici (reddito di cittadinanza, cassa integrazione, NASPI, reddito d’emergenza o altro) oppure di residenti nel cui stato di famiglia sia presente un ulteriore soggetto con reddito.

Per presentare la domanda basta compilare un modulo di autocertificazione elettronico a cui ci si collega dalla sezione bandi e avvisi del sito dei rispettivi Comuni di residenza. Per la presentazione della domanda non occorre quindi recarsi in Comune, spostarsi, stampare o presentare nessuno modulo cartaceo. Si specifica che – come richiesto – la propria situazione deve essere esposta nella maniera più dettagliata possibile e – nello spazio apposito – devono essere indicati tutti i contributi pubblici percepiti e la loro quantificazione.

Chi ha bisogno di supporto per la compilazione della domanda può contattare gli uffici della Bottega della Salute Mobile, nei giorni di apertura, chiamando i seguenti recapiti telefonici: 331\2305329 – 331\2305331. Oppure inviare una mail a valbisenziomobile@botteghedellasalute.toscana.it.

