vernio. CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE, APPELLO A PARTECIPARE

Collaborare è un obbligo di legge, coinvolte 1500 famiglie

VERNIO. Appello del Comune di Vernio rivolto alle famiglie e ai cittadini che sono coinvolti nella nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Aderire è un obbligo di legge (chi non collabora è sanzionabile), ma è anche un’importante opportunità di fornire informazioni significative sulla situazione dei cittadini e del Paese.

A Vernio è chiamato a collaborare un campione di circa 1500 famiglie che possono essere chiamate a partecipare a una delle due diverse rilevazioni campionarie: da lista (sono interessate 1232 famiglie) oppure areale.

Nel caso della rilevazione da lista a famiglia riceve una lettera nominativa dall’Istat che la invita a compilare il questionario online. Si può puoi rispondere al questionario online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta. Tutte le informazioni devono fare riferimento alla data del 3 ottobre 2021. Al momento risultano soltanto 212 i questionari compilati.

Dall’8 novembre le famiglie che non avranno ancora compilato il questionario on line saranno contattate da un operatore comunale per un’intervista telefonica o faccia a faccia. La compilazione del questionario online potrà avvenire fino al 13 dicembre, dal 14 dicembre l’intervista sarà possibile solo tramite operatore comunale. La rilevazione si conclude il 23 dicembre 2021.

Nel caso della Rilevazione Areale la famiglia viene informata attraverso una lettera non nominativa e una locandina affissa sul portone che sarà sottoposta a un’intervista da parte di un rilevatore. Le famiglie sono informate dell’avvio della rilevazione con una lettera e una locandina. Ricevono inoltre un avviso che un rilevatore passerà a somministrare entro il 18 novembre. Anche in questo caso tutte le informazioni devono fare riferimento alla data del 3 ottobre 2021.

Informazioni e Contatti — L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. I cittadini possono rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione (CCR) del Comune di Vernio ai seguenti recapiti: Piazza del Comune, 20, Vernio presso i servizi demografici.

Numeri di telefono da contattare a partire dal 1 ottobre al 23 dicembre, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00: 0574-931078/0574 -931036.

Assistenza ISTAT — Numero Verde gratuito 800 188 802 attivo tutti i giorni dal 1 ottobre al 23 dicembre, ore 9:00 – 21:00 solo per assistenza tecnica o informazioni.

e-mail: censimentipermanenti.popolazionelista@istat.it/

Sito web: https://www.istat.it

[comune di vernio]