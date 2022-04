vernio. CICLISTA VENTENNE FINISCE IN UNA SCARPATA

Il recupero questa mattina nelle vicinanze della Pieve di Montecuccoli. Il giovane, urtato da una auto, ha riportato ferite alle gambe

VERNIO. [a.b.] I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina a mezzogiorno con la squadra di Montemurlo e la squadra SAFA(Speleo Alpino Fluviale) della centrale nei pressi della Pieve di Montecuccoli, per soccorrere un ciclista di 20 anni caduto fuori da un sentiero dopo essere stato urtato da una automobile. Il giovane ha riportato ferite agli arti inferiori .

Sul posto un’ambulanza del 118, personale del sast, i Carabinieri di Vernio ed in via precauzionale Pegaso.

Recuperato con il toboga e portato in strada il ragazzo è stato successivamente trasportato al pronto soccorso di Prato in ambulanza in codice giallo.