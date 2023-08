vernio. CROCE ROSSA, AL PARCO DELL’ALBERETA UNA FESTA DI SOLIDARIETÀ

Raccolti fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza

VERNIO. Siamo andati a Vernio, al parco dell’Albereta, dove si teneva la festa della Croce Rossa Italiana, comitato di Vernio, per scambiare due chiacchiere con il presidente Consuelo Risi.

La festa è stata l’occasione per offrire otto giorni di fresco svago e buon cibo con lo scopo di poter mettere insieme i fondi necessari all’acquisto di una nuova ambulanza 4×4 dotata di nuovissime tecnologie per il soccorso anche in luoghi impervi.

Una delle caratteristiche che ci ha sottolineato Consuelo ha a che fare col ricambio di aria all’interno della vettura ogni 2 minuti con sanificazione inclusa, oltre ad avere barella autocaricante e sedia motorizzata per affrontare situazioni spesso poco agevoli.

Il comitato C.R.I. di Vernio copre un territorio molto vasto; si arriva fino ai confini con Pistoia, Barberino di Mugello, Castiglion dei Pepoli.

Quindi nonostante la buona disponibilità di volontari, il consiglio del comitato di Vernio cerca e cercherà anche con iniziative che ci saranno a settembre e in inverno di avvicinare sempre più la “popolazione” al mondo del volontariato, perchè come dice il presidente Risi “abbiamo sempre bisogno di forze nuove”, e spesso non sarebbero sufficienti due volontari più il medico a bordo per ambulanza.

Prossimamente partirà un nuovo corso base per poter fare servizi (con seconda fase e ore di tirocinio) al fine di formare nuovi volontari da poter utilizzare sulle ambulanze.

Da segnalare la partecipazione al progetto 8-13, per cercare di coinvolgere genitori e bambini verso il mondo del volontariato e scoprire così l’importanza di aiutare il prossimo.

Buona la partecipazione alla festa, una media di più di 400 coperti ogni sera e quindi… bravi ragazzi! La nuova ambulanza è in arrivo.

[Gianluca Risi]