vernio. GLI AUGURI DI COMUNITÀ CON UNA VIDEO-CARTOLINA. UNA INIZIATIVA DEL COMUNE CHE COINVOLGE GLI OPERATORI DEL TERRITORIO

Messaggio di speranza con i protagonisti della quotidianità: sindaco, assessore, parroco, ma anche la barista e il volontario, l’imprenditore e l’insegnante

VERNIO. Biglietti d’auguri video con la comunità di Vernio che, in tempo di distanziamento, lancia un messaggio di speranza e di vicinanza attraverso parole e immagini.

“L’idea è di abbracciarci ugualmente, sentirci vicini anche se la pandemia non ci permette di riunirci – spiegano il sindaco Giovanni Morganti e l’assessore Maria Lucarini — Abbiamo coinvolto la nostra gente, alcuni dei tanti che ogni giorno vivono e lavorano a Vernio, realizzando un augurio corale perché questo Natale ci porti fiducia e speranza nel futuro”.

I video auguri sono un progetto del Comune di Vernio, che ha coinvolto gli operatori del territorio e anche il Centro commerciale naturale “Comitato Vivere Vernio” con i protagonisti della quotidianità del paese: dal sindaco al parroco, dalla parrucchiera al pasticcere, dall’insegnante all’imprenditore e ai volontari, così importanti in questi mesi di difficoltà di ogni genere.

Significative le frasi usate per gli Auguri: pieni di bellezza e colore della parrucchiera Ilaria, di dolcezza e affetto della barista Letizia, di luce e meraviglia della commerciante Francesca, di un avvolgente calore come quello della lana dell’imprenditore Riccardo, all’insegna della cultura e della curiosità dell’insegnante Antonella.

E poi il parroco Don Maurizio che invita alla generosità, Misericordia e Croce Rossa con i presidente Laila e Riccardo che parlano di aiuto e solidarietà, il volontario Auser Gilberto che ricorda come non dobbiamo lasciare indietro nessuna fragilità e sindaco e assessore di Vernio, Giovanni e Maria, che sottolineano come la forza, il coraggio e la speranza siano il frutto prezioso proprio di una comunità unita.

I video messaggi, sono due di circa 30 secondi ciascuno, vengono trasmessi come spot da domenica scorsa e fino al 10 gennaio da Tv Prato e saranno pubblicati naturalmente anche sui Social del Comune di Vernio.

[comune di vernio]