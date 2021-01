vernio. IL PREFETTO DI PRATO ADRIANA COGODE IN VISITA AL COMUNE

Sicurezza pubblica e protezione civile al centro dell’incontro con il sindaco Morganti e gli amministratori

VERNIO. Il Prefetto di Prato Adriana Cogode, nell’ambito di un ciclo di visite presso tutti i Comuni della Provincia programmato a breve distanza dal suo insediamento, che la porterà a conoscere i tratti essenziali della situazione locale, si è recata ieri, lunedì 18 gennaio 2021, nel Comune di Vernio.

Qui, è stata accolta dal Sindaco Giovanni Morganti, per un primo contatto sui principali temi che coinvolgono l’Amministrazione comunale e la Val di Bisenzio, ed in particolare sulle tematiche di comune interesse della sicurezza pubblica e della protezione civile, in vista di proficue intese che assicurino la costante, massima sinergia istituzionale e la condivisione di modelli di cooperazione per la gestione di eventuali emergenze.

Nel corso della visita, il Prefetto ha avuto occasione, accompagnata dal Sindaco e da alcuni Assessori, di effettuare una visita guidata a Palazzo Bardi, sede del Comune, e all’annesso Oratorio di San Niccolò, apprezzandone la bellezza e l’eccellente stato di conservazione.

Il Sindaco di Vernio ha, a sua volta, espresso soddisfazione per l’incontro affermando: “Siamo stati onorati e abbiamo molto apprezzato questa visita così tempestiva del Prefetto a pochi giorni dal suo insediamento. Per le piccoli comunità locali la vicinanza dello Stato è di fondamentale importanza. Il Prefetto ha dimostrato grande capacità di ascolto e interesse per i problemi del territorio. Sono sicuro che la collaborazione istituzionale per il bene comune sarà davvero proficua”.

Il Prefetto ha poi concluso la mattinata recandosi presso la Stazione dei Carabinieri, accolta dal Comandante Provinciale dell’Arma, Colonnello Francesco Zamponi, e dal Comandante locale, Luogotenente Gianluca Breschi, per uno scambio di punti di vista sul territorio e sulle tematiche della sicurezza.

