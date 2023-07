vernio. IL PRESIDENTE DELLA REGIONE GIANI E IL SINDACO MORGANTI INAUGURANO LA PISCINA

Restyling integrale con 570 mila euro, 370 mila dalla Regione Nuoto e refrigerio di giorno ma anche apericena e bagno sotto le stelle

VERNIO. L’evento era atteso e davvero in tanti sabato mattina hanno voluto approfittare della riapertura del complesso con due piscine che è stato appena rimesso a nuovo nel centro di Mercatale di Vernio, accanto al fiume e all’antica Fabbrica Meucci. La struttura, che offre refrigerio dalla calura estiva ai valbisentini e ai pratesi, è stata inaugurata dal presidente della Regione, Eugenio Giani, con il sindaco Giovanni Morganti.

L’impianto, con una piscina grande di 6 metri per 12 e l’altra più piccola, è stato oggetto di un restyling totale grazie a un investimento di circa 570 mila euro con la manutenzione integrale delle vasche di balneazione, il rinnovo dell’impianto di trattamento delle acque e dei sistemi di filtraggio. Per la realizzazione dell’intervento circa 370 mila euro sono stati messi a disposizione dalla Regione Toscana, oltre 200 mila euro sono stati impegnati dal Comune di Vernio.

“La Regione — ha spiegato il presidente Giani — ha sostenuto il potenziamento della piscina di Vernio e la sua innovazione dal punto di vista ambientale ed energetico perché crede fermamente nel valore dello sport come attività fondamentale per la salute e la socializzazione di tutte le fasce di età.

Uno stretto rapporto di fiducia e collaborazione con le amministrazioni comunali ci ha permesso di portare avanti un fitto programma di investimenti per il recupero e l’adeguamento di molti impianti: campi sportivi, palestre, piscine come questa per un totale di 51 milioni di euro investiti in 184 impianti nella prima metà del mio mandato di governo.

Grazie ai lavori fatti la nuova piscina di Vernio sarà non solo più moderna, capiente ed efficiente, ma ecologicamente all’avanguardia, con pannelli fotovoltaici, recupero delle acque meteoriche, contrasto alla dispersione di calore.

Siamo al fianco dei Comuni per portare anche al di fuori delle grandi città quelle innovazioni tecnologiche necessarie per qualificare gli edifici pubblici e migliorare i servizi offerti ai cittadini”.

Decisamente soddisfatto il sindaco Giovanni Morganti. “L’adeguamento dell’impianto è un significativo obiettivo raggiunto, l’infrastruttura è a servizio del nostro territorio e di tutta la Val di Bisenzio e sicuramente costituisce un fattore di richiamo anche per chi sale da Prato e dalla Piana. Ringraziamo la Regione che ci ha supportato nel progetto” ha dichiarato Morganti.

L’amministrazione comunale ha affidato la gestione dell’impianto all’Associazione Essecinuoto. Sabato era presente anche Lorenzo Carbonari, presidente dell’associazione. “L’impianto ha notevoli potenzialità, l’efficientamento energetico permette di allungare la stagione di apertura — ha affermato — Il calendario degli eventi è da definire, di sicuro saranno programmate alcune apericene con la possibilità di un suggestivo bagno notturno sotto le stelle”, ha annunciato.

L’impianto adesso è molto più green, grazie a diversi lavori di efficientamento. C’è stato un intervento importante di isolamento della palazzina dei servizi con la realizzazione del rivestimento della facciata e di una copertura leggera per l’installazione di un impianto fotovoltaico, sono stati rinnovati anche tutti gli infissi.

È stata inoltre ampliata l’area a lastrico (con l’eliminazione della vasca per la balneazione per piccoli non più a norma) e sono stati realizzate due gallerie — gazebo laterali per aumentare lo spazio di accoglienza.

Sul fronte dell’adeguamento delle infrastrutture sono stati realizzati un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica; un impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria; un sistema per il recupero delle acque meteoriche per l’alimentazione dell’impianto di irrigazione. A completamento dei lavori di restyling si è proceduto con la piantumazione di verde decorativo e l’installazione di apparecchi per l’illuminazione esterna.

La piscina, in via ordinaria, resta aperta dalla 10 alle 19. L’ingresso per l’intera giornata ha un costo di 8 euro dal lunedì al venerdì, sabato e domenica si passa a 10 euro.

Per mezza giornata (10-14.30 oppure 15.30-19) si pagano 6 euro. Sono disponibili, con costi aggiuntivi, lettini e ombrelloni. È previsto un ingresso speciale per famiglie dal lunedì al venerdì (30 euro per due adulti e due bambini).

L’ingresso per il nuoto libero è di 7 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Sono disponibili tessere per il nuoto libero e abbonamenti per adulti e bambini.

