vernio. IN VALLATA TAPPA PER PREPARARE GLI STATI GENERALI DELLA MONTAGNA

Web meeting giovedì 25 febbraio alle 14,30, l’evento nel prossimo luglio

VERNIO. Fa tappa in Val di Bisenzio la marcia di avvicinamento agli Stati generali della Montagna, programmati in Toscana per il prossimo luglio. Per giovedì 25 febbraio, a partire dalle 14.30, è previsto un web meeting, dal titolo In cima, a cui sono inviati a partecipare amministratori locali, sistema delle imprese e associazioni di categoria, cooperative e associazioni di volontariato.

“È un appuntamento prezioso per il nostro territorio che si inserisce nel percorso di confronto avviato dalla Regione con i Comuni montani allo scopo di individuare bisogni e priorità delle comunità locali e di definire una nuova strategia della Toscana per la montagna”, sottolinea Primo Bosi, presidente dell’Unione dei Comuni.

Insomma l’appuntamento di giovedì servirà a raccogliere idee e proposte, ma anche per ascoltare le necessità e presentare le opportunità che caratterizzano la Val di Bisenzio.

Dopo il saluto del presidente Bosi interverrà un rappresentante dell’Anci e Luigi Idili, dirigente regionale del settore Programmazione con delega alle politiche per la montagna. Sabrina Iommi di IRPET presenterà un inquadramento economico della Val di Bisenzio.

A chi partecipa al dibattito è richiesto di contribuire proponendo obiettivi e iniziative concrete.

L’appuntamento è promosso e coordinato da Anci, sportello Montagna, Regione Toscana e Unione dei Comuni della Val di Bisenzio.

[comune di vernio]