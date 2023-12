vernio. INAUGURATO IL PUNTO DIGITALE FACILE A SANT’IPPOLITO, UN SUPPORTO PER CHI USA IL WEB CON DIFFICOLTÀ

Un progetto della Regione Toscana con fondi del PNRR

VERNIO. È stato inaugurato sabato mattina a Sant’Ippolito di Vernio il Punto Digitale Facile (PDF), un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi. Nella stessa mattinata è stato inaugurato anche il PDF di Usella, mentre ieri è toccato a quello di Vaiano.

“Anche la Valle del Bisenzio — afferma l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo – con queste aperture si unisce al primo gruppo di Punti digitale facile che si aprono in Toscana. Siamo all’inizio di un percorso che ci porterà ad aprirne complessivamente ben 169, praticamente uno per ogni Comune.

Si tratta di uno sforzo importante che ci permetterà, grazie all’aiuto degli enti locali e delle associazioni di volontariato, di formare i cittadini che più ne hanno bisogno, e non soltanto quelli anziani. Secondo i nostri calcoli l’utenza dei Pdf , entro la fine del 2025 dovrebbe raggiungere le 136.000 persone anche grazie al fatto che i pdf saranno aperti nei luoghi più prossimi ai cittadini come nel caso di Vernio per la Biblioteca Petrarca. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra Pubblica amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi”.

I Punti digitali facili, o Pdf, sono centri fisici il cui scopo è fornire ai cittadini un adeguato supporto e una mirata formazione sui servizi online della Pubblica amministrazione per favorire l’inclusione digitale e l’aumento nella popolazione delle competenze informatiche.

“La pubblica amministrazione – mette in evidenza il sindaco di Vernio Giovanni Morganti — ha l’obbligo di stare vicino ai cittadini, partendo da chi si trova in situazione di fragilità. Questo progetto è una risposta concreta ed efficace per la valorizzazione e la tutela del diritto di cittadinanza, un principio fondamentale per la vita delle nostre comunità. Ringraziamo la Regione per aver sostenuto con convinzione questa iniziativa che acquista una rilevanza davvero particolare in un territorio come il nostro dove le relazioni e i collegamenti tecnologici sono davvero fondamentali per superare i disagi e l’isolamento e per guardare a nuove opportunità di sviluppo”.

Il Punto digitale facile di Vernio ha sede presso la Biblioteca popolare Francesco Petrarca di Sant’Ippolito. Ecco gli orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 18, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13, il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

Presso la Biblioteca Petrarca, collegato al Punto digitale facile, è già attivo e consolidato il Progetto A Vernio è facile/In biblioteca si può. La biblioteca svolge infatti anche la funzione di centro civico di servizi al cittadino ed è sede della Bottega della salute.

Qui il cittadino può fare prenotazioni di visite mediche e cambiare il medico, viene anche supportato nelle pratiche riguardanti il rapporto con la pubblica amministrazione.

All’inaugurazione oltre al sindaco Giovanni Morganti, e all’assessore Stefano Ciuoffo ha partecipato anche Giovanni Pini, presidente dell’Associazione Biblioteca popolare Francesco Petrarca.

In seguito, con l’iniziativa Spin date, è stato inaugurato anche il Punto di facilitazione digitale di Cantagallo, che sede presso la Bottega della Salute di Usella.

Nei Pdf sarà possibile essere orientati per attivare la Cie (la Carta di identità elettronica), per l’accesso ai servizi digitali sanitari regionali, a partire dalla tessera sanitaria, per l’attivazione e la consultazione del fascicolo sanitario elettronico, alla prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto.

Tra le prestazioni fornite rientrano anche anche l’orientamento per l’accesso ai servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e alle altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi).

Questi, come gli altri Pdf, sono un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale.

[comune di vernio]