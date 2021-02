vernio. LA CONSIGLIERA REGIONALE BUGETTI INCONTRA LA GIUNTA

Stretta collaborazione per i progetti sostenuti dalla Regione

VERNIO. È partita dal Comune di Vernio la campagna d’ascolto del territorio della consigliera regionale Ilaria Bugetti, presidente della Seconda commissione Sviluppo economico, Artigianato, Agricoltura. Bugetti nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco Giovanni Morganti con un’ampia rappresentanza della giunta. Sono stati esaminati tutti i progetti che il Comune condivide con la Regione, a partire dalla realizzazione delle nuove scuole provvisorie in via di completamento che verranno utilizzate nella fase dell’ampio intervento di sistemazione dell’Istituto Bartolini.

“Si tratta del primo incontro di una serie finalizzati all’ascolto del territorio – mette in evidenza Bugetti — L’obiettivo è una ricognizione dei progetti, in particolare i lavori sulle scuole e altri cantieri in corso, attivati anche con il sostegno delle risorse regionali. A questo seguiranno altri incontri periodici. Al Comune di Vernio va riconosciuta una buona capacità di progettazione, grazie alla quale riesce a intercettare significative risorse”.

Incontro molto positivo anche per sindaco e assessori. “Abbiamo potuto fare un quadro della situazione e verificare i diversi progetti, con la consigliera Bugetti abbiamo anche compiuto un sopralluogo all’Istituto Bartolini e a Montepiano dove si sta lavorando alla riqualificazione del piazzale degli Alpini – sottolinea il sindaco – l’incontro è stato un segnale importante della vicinanza della Regione ai territori e alle comunità locali”.

[comune di vernio]