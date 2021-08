vernio. LA SCOMPARSA DEL PARTIGIANO FRANCO CALCAGNINI

L’uomo, 95 anni, ha fatto parte della Brigata Buricchi. Le condoglianze di Anpi Prato. Ieri i funerali a San Quirico di Vernio

VERNIO. Si sono tenuti ieri a San Quirico di Vernio i funerali di Franco Calcagnini, partigiano combattente attivo nella resistenza pratese e nella Valle del Bisenzio nel 1944, nonché componente della Brigata Buricchi. L’uomo è scomparso nei giorni scorsi a 95 anni.

“Aveva ricevuto, in occasione del 72° anniversario della liberazione – ricorda Angela Riviello, presidente di Anpi Prato — la medaglia dal Ministero della Difesa , al fine di premiare uomini e donne che hanno messo a rischio la loro vita per affermare i principi di libertà e di indipendenza sui quali si fonda la Repubblica e la Costituzione e per trasmettere tali valori alle nuove generazioni”.