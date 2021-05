vernio. MONTEPIANO, NUOVO CONSIGLIO ALLA PROLOCO: PRESIDENTE MARTA STORAI

Morganti: “Messaggio di buon lavoro alla giovane squadra. Stretta collaborazione per affrontare la prossima stagione”

VERNIO. “Faccio un grande in bocca al lupo e auguro buon lavoro alla giovane squadra della proloco e alla presidente Marta Storai. Sono sicuro che la passione e la voglia di fare per valorizzare la tante e belle risorse del nostro territorio e della nostra comunità accompagneranno il mandato della neopresidente e di tutto il consiglio. Ci attende una stagione estiva ancora complicata a causa della pandemia, l’amministrazione comunale garantirà la massima collaborazione per riuscire, tutti insieme, ad animare la vita del paese e ad accogliere al meglio turisti e visitatori”.

È il messaggio che il sindaco Giovanni Morganti indirizza alla proloco di Montepiano che il 25 aprile ha eletto il nuovo consiglio composto da Leonardo Giolli, Sara Gualtieri, Andrea Mazzetti, Benedetta Romagnoli, Marta Storai, Simona Storai e Niccolò Tempestini. Tra i nuovi consiglieri, che resteranno in carica fino al 2024, è stata nominata presidente Marta Storai.

Un cambio generazionale che guarda al rinnovamento e alla continuità. “Vogliamo essere accanto alla nostra comunità e innanzitutto ci impegneremo per coinvolgere i montepianini nella realizzazione della proposta turistica per la prossima stagione – spiega Storai —vogliamo essere fortemente locali, ma allo stesso tempo definire una proposta turista in linea con gli asset mondiali: un turismo sostenibile, che faccia attenzione all’ambiente e all’inclusione sociale, valorizzando ciò che già fa parte del nostro programma ed andando incontro a quella concezione di turismo slow che, anche conseguentemente al covid19, ha trovato nuovo slancio”.

Marta Storai diviene presidente dopo un lungo percorso di formazione ed apprendistato in Pro Loco: la sua prima esperienza risale al 2009 quando inizia a lavorare nell’ufficio turistico, dal 2011 fa parte del consiglio con la delega alla comunicazione allargando nel tempo le proprie competenze fino al ruolo di vicepresidente nella scorso quadriennio.

Il presidente Storai ha affidato i diversi incarichi: il ruolo di vice presidente con delega all’ufficio manutenzione è stato affidato al veterano del consiglio, Andrea Mazzetti; per il ruolo di segretaria è stata confermata Simona Storai, il Tesoriere dell’Associazione sarà Sara Gualtieri, Leonardo Giolli si occuperà delle relazioni con i fornitori e del tesseramento soci, Benedetta Romagnoli, la più giovane del consiglio, sarà la social media manager mentre l’addetto alla comunicazione ed alle pubbliche relazioni sarà Niccolò Tempestini.

Le prime decisioni del consiglio sono state quella di posticipare l’apertura dei campi da calcetto e da tennis al mese di giugno in attesa di vedere gli sviluppi della situazione covid e la decisione di aprire alle candidature per il ruolo di operatore dell’ufficio informazioni per il periodo estivo. L’ufficio adiacente i campi da gioco quest’anno sarà aperto dal primo fine settimana di giugno e sarà a disposizione per informazioni e prenotazioni servizi fino a settembre.

“Gli eventi anche quest’anno saranno pensati e programmati in funzione della situazione legata alla pandemia, contiamo sul fatto che Montepiano sia naturalmente favorito per attività che prevedono il distanziamento sociale e che i nostri turisti si sono sempre dimostrati educati e rispettosi”, afferma Storai.

A breve verrà reso noto il programma delle attività. “Vediamo molte opportunità di crescita per il paese, lavoreremo a un percorso triennale che possa facilitare una crescita progressiva ed il raggiungimento di obiettivi più importanti in un lasso di tempo maggiore. Per questo non vediamo l’ora di mettere in atto le nostre idee e invitiamo tutti coloro che hanno a cuore il paese di Montepiano a farsi avanti e condividere con noi le loro proposte” conclude la neopresidente.

[comune di vernio]