vernio. RIAPERTA LA PISCINA COMUNALE

La gestione dell’impianto è stata affidata al Cgfs di Prato

VERNIO. Dopo alcuni anni di chiusura forzata la piscina comunale è stata riaperta mercoledì scorso. La gestione è affidata al CGFS di Prato e sarà aperta dal mercoledì alla domenica con i seguenti orari dal mercoledì al venerdì dalle 10:30 alle 18:30 e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00.

Se la stagione lo consentirà l’apertura sarà protratta anche in settembre.

Purtroppo la procedura di selezione del soggetto gestore con la prima procedura andata deserta, ha causato uno slittamento dei tempi.

Poi le normative che regolano l’apertura delle piscine sono sempre più stringenti e solo grazie alla collaborazione tra comune e soggetto gestore si sono potuti eseguire gli ultimi interventi di aggiustamento per consentire l’apertura in sicurezza.

Questa sarà una stagione interlocutoria – dichiara il sindaco di Vernio Giovanni Morganti — in attesa di rinnovare completamente l’impianto grazie al finanziamento arrivato pochi giorni fa dalla Regione e i cui lavori inizieranno non appena conclusa la stagione estiva e che ci consentiranno di avere un impianto all’altezza delle esigenze della nostra comunità, ma era comunque importante aprire anche quest’anno per dare un segnale di speranza e di ripartenza dopo anni di chiusura; ringrazio gli uffici comunali che hanno lavorato ininterrottamente per consentire l’apertura della piscina.

Siamo felici di apportare il nostro contributo per far ripartire l’impianto natatorio nel comune di Vernio — prosegue il Direttore Generale del CGFS Mirko Bassi -—dando la possibilità a tutti i cittadini e turisti di poter vivere il territorio e i suoi servizi a pieno.

[comune di vernio]