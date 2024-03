verpa ridens 2*. E ORA CHE AVETE DOVUTO RICONOSCERE I VOSTRI ERRORI, COSPARGETEVI IL CAPO CON LA CENERE DELLA VERGOGNA, SIGNORI DELLA CORRUZIONE E DEGLI ABUSI!

È meglio sacrificare uno solo che strilla, piuttosto che un milione di menci, ma bene ordinati, allineati e coperti, i quali, di fatto, proteggono il malaffare e i privilegi della parte bacata della magistratura sì cara a Mattarella e a

De Benedetti…

E poi dicono che le «prossimità sociali» non contano, vero dottor Coletta?

C’È DI CHE VERGOGNARSI

PER AMMINISTRATORI COSÌ…

Ieri avete sentito cosa diceva il camicière Mearelli, vicesindaco, ma anche assessore ai lavori pubblici.

Risentitevelo anche qui ché vi fa bene per capire quanta impreparazione, supponenza, arroganza, cattiveria, corruzione alberga in certe “teste di Cagi” che muoiono dalla voglia di fare, ma che non sanno neppure leggere un incarto di bacio Perugina: o sanno leggere solo le carte del burraco e i romanzi di Salgari come il Mazzanti.

Tutta questa gentaglia dell’approssimazione, della ganascia al Parco Verde, dei falsi dichiarati e sottoscritti da Marco Bai, Iuri Gelli, Andrea Casseri, Emanuele Gori, Franco Fabbri, Fiorello Gori, Giorgio Innocenti, Nadia Bellomo, Oliviero Billi e via discorrendo (gente tutta stra-protetta, poi, dalle «prossimità sociali» di cui hanno goduto in procura a Pistoia); tutta questa marmaglia, dicevo prima, ci ha fatto spendere milionate per regolamentare quello che già era regolamentato per legge dello stato.

Sto parlando delle regole con cui si devono comunque comportare i Comuni in merito a viabilità, paesaggio e vincoli ambientali. Poi, passo passo, in silenzio, quelle regole le hanno infrante vendendo condoni, permessi, autorizzazioni, regalìe, occhi chiusi. Roba che, tirata in ballo, ha trovato in un magistrato che non ha vergogna di niente (parlo di Claudio Curreli), uno strenuo difensore del fo-come-mi-pare, tanto il Csm mi protegge (sacra scrittura vergata dal presidente del tribunale Maurizio Barbarisi).

Quello da cui è partita ogni mia denuncia (la violazione delle regole certe, nazionali e locali; i favoritismi a gente come il ragionier non-dottor Romolo Perrozzi; la sporcizia dei silenzi illegali del geometra Franco Fabbri bene sorretto da altri dieci, cento, mille), che, grazie a certa nostra magistratura senza faccia, mi ha portato ad avere una montagna di guai – che però si sfarinano da soli, mostrando tutto il marcio che c’è in Danimarca – c’era già ed era ben chiaro nelle leggi statali e nei regolamenti urbanistici (e successive variazioni) del Comune di Quarrata.

Ce lo fecero comprare, a caro prezzo, l’infìdo sindaco inutile SS Gori insieme ai suoi assessori Marco Mazzanti, Luca Gaggioli, Francesca Marini, a partire dal 2008. Lo vedete dalle immagini.

Ma nonostante tutto, anche e proprio mentre si stava decidendo su vincoli regolamentari e sulla viabilità per forza vincolata alle mappe d’impianto del 1954, anno dell’istituzione del Catasto di Pistoia e provincia, evidentissimamente favorendo il non-dottor Romolo Perrozzi, i “potenti della terra” (ma non di quei due metri che ci ricopriranno tutti) gli permisero di chiudere a “passo carrabile” un suo fondo servente con tutte le implicazioni del caso: far nascere una guerra come quella russo-ucraina.

Gli esiti sono stati osceni e devastanti:

104 giorni di arresti domiciliari (Curreli-Martucci: poi cancellati dal Tribunale del Riesame di Firenze); raffiche di querele del cazzo prese come certificazioni di rango costituzionale da parte di magistrati che non hanno mai brillato in intelligenza e rispetto dell’art. 358 cpp; decisioni artefattamente compiacenti di giudici (e parlo di Luca Gaspari) evidentemente prono ai voleri della “cupola procurale”.

Gaspari, infatti, sapeva benissimo come stavano le cose, ma ha preferito falsare le proprie decisioni piegandole alla fantasia inarrestabile di Curreli che apre la terra a tutta l’Africa, purché tale terra sia d’altri e non nsua; ma lascia chiusi i tracciati viari intangibili der dei suoi amici come sembra lo sia il Perrozzi.

Ora, per citare il Montale, «La storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta. In ogni caso molti anelli non tengono. La storia non contiene il prima e il dopo, nulla che in lei borbotti a lento fuoco. La storia non è prodotta da chi la pensa e neppure da chi l’ignora. La storia non si fa strada, si ostina, detesta il poco a poco, non procede né recede, si sposta di binario e la sua direzione non è nell’orario».

E l’orario, in questo momento, dice a tutti – anche agli scemi – che il Comune di Quarrata è un Comune corrotto. Ma che anche i suoi dipendenti, funzionari, dirigenti, sono protetti da una procura che tutto fa fuorché vegliare sui delinquenti veri. Anzi. Quelli veri li carezza, e arresta i giornalisti che parlano.

Perché è meglio sacrificare uno solo che strilla, piuttosto che un milione di menci, ma bene ordinati, allineati e coperti, i quali, di fatto, proteggono il malaffare e i privilegi della parte bacata della magistratura sì cara a Mattarella e a De Benedetti.

Ma non crederete mica di cavarvela, vero, o emerite “teste di Cagi”…?

Edoardo Bianchini

[direttore@libealibera.info]

Verpa ridens 2*

Curreli e Coletta vorranno riconoscermela o no l’esimente della provocazione come la concessero generosamente alla moglie di Andrea Alessandro Nesti? Altrimenti non sono né terzi né imparziali né indipendenti…