verpa ridens*. ASSESSORI SUL MONTALBANO DISASTRATO: BELLE MI’ TESTE DI CAGI!

Voglio ricordare a tutti i sostenitori del principio secondo cui le «autorità costituite» non si discutono, che altra gente come loro e con le loro stesse idee comparve un tempo in Italia, ma durò solo vent’anni. Si preparino, quindi, perché il tempo del terzo conflitto mondiale sta arrivando a grandi passi, anche se loro danzano allegramente il ballo del qua qua a mo’ di polka…

Lavorate per i cittadini, non per le vostre «prossimità sociali». È meglio assai

SAREBBE STATO ASSAI MEGLIO SE GASPARI

AVESSE APERTO GLI OCCHI, DATO CHE SAPEVA

Alla fine tutto torna, disse profeticamente una volta il grande Alberto Vivarelli, capo-redazione del Tirreno di Pistoia. E ora il trenino della storia (che è spesso anche il trenino della cacca) sta ripassando lentamente, ma inesorabilmente, senza possibilità di essere contraddetto da nessuno, neppure del livello intelligenziale superiore di certi geni della procura della repubblica di Pistoia, Claudio Curreli e Giuseppe Grieco in testa. Proprio loro. Ambedue difensori strenui di un personaggio che, quanto a Montalbano e disastri, ha dato un notevole contributo a Quarrata, pur se la Gip Patrizia Martucci (che di solito non accerta niente e spara, senza riflettere, decreti penali a raffica) e il giudice Luca Gaspari ci hanno messo del loro: prima per infliggermi 104 giorni di arresti domiciliari di vero stalking giudiziario; poi per affibbiarmi una “condanna minchiona” di due anni e dieci mesi perché Gaspari si è voluto tappare gli occhi ignorando leggi e regolamenti al fine di favorire acriticamente le tesi bislacche del duo CC-GG. Siamo gente comune, ma non siamo né scemi né folli e, grazie alla scuola fascista del dopoguerra, abbiamo imparato a leggere, scrivere e capire. E anche piuttosto benino. Il potere cieco e stupido ha, invece, voluto mostrare che le «autorità costituite» non si discutono: ma se non si discutono, significa solo che sono tiranniche, naziste, infeste e degne di essere cancellate dalla storia per giusto rispetto della Costituzione, ignota a molti procuratori e sostituti italiani.

La colpa di tutto questo “casino del Montalbano” di cui ci parlano due illustri rappresentati appartenenti al ceto delle “teste di Cagi”, non è certo mia. È degli uffici edilizia, abusivismo e lavori pubblici dei grandi cervelli di sinistra cattocomunista che, dagli anni 90, hanno sgangherato il Comune di Quarrata sulle colline e in pianura.

A novembre scorso, persino nella casa dei miei nonni (Via di Lecceto 12) è entrata l’acqua. Mai successo prima, che io mi ricordi. C’è il video, con il cane che cammina non come Cristo sulle acque, ma come un povero Cristo coi piedi a mollo. Siete contenti ora, salvatori dell’umanità e sostenitori del politicamente corretto?

Questo non succede in casa di certi sostituti

Tre assessori ai lavori pubblici (quel cieco-Okkióne di Mazzanti, quel sordo a bocca aperta di Romiti e quel muto-imbronciato di Mearelli, ora costretto a parlare per forza) si sono dovuti muovere per andare a guardare da vicino i danni della politica delle regalìe instaurata dal geometra Franco Fabbri in giù.

È dal 2019 che lo sto dicendo. Ed è da quella data che la procura di Pistoia mi perseguita.

Con me il capo dottor Coletta, che non soggiace alle «prossimità sociali», non ha detto come dicono che avesse detto per la sorella di Luca Turco. Con me Coletta non ha lavorato – come prometteva al Donati del Tirreno nella sua prima intervista – per aiutare la «gente comune».

Non solo. Dal momento che dicevo la verità – e tutti lo sanno colpevolmente –, mi ha perseguitato e mi ha fatto perseguitare da un Curreli che disonora la Costituzione, artt. 54 e 117; da un Grieco che non distingue il pubblico dal privato e che imperversa anche contro miei familiari; da una Serranti che non capisce la differenza tra un fornitore e un contribuente; da una Contesini che, tra un paio di ballerine e un tacco-12 in aula, sbaglia capi d’imputazione a copia-incolla, senza studiare, con la cura con cui dovrebbe, i temi e i problemi dei suoi compiaciuti erronei e indigesti rinvii a giudizio.

Ma anche da un Boccia che ritiene che espressioni come «maiale stercorario» e «maiale subinfeudato» siano complimenti al “sapore di rutto” per me e per Alessandro Romiti: benevolmente rivòltici dalla signora Milva Maria Cappellini, moglie del mai-comandante Andrea Alessandro Nesti: una tragedia voluta, alimentata e cresciuta da un Pd aglianese a dir poco disgustoso per i suoi democratici favoritismi.

E poi non dimentichiamo una Gambassi che mi archivia reati (violazione di corrispondenza privata) grandi come il palazzo su cui si arrampica King Kong nel famoso film del 1933. E solo perché io devo essere fatto fuori democraticamente, non col sistema Aleksej Navalny, ma quasi.

Il tutto orchestrato sulle note di una Pastorale trionfalistica che garantisce l’impunità più vergognosa, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura e dalla procura di Genova, al “patriarcato” della procura di Pistoia. Parola del presidente del tribunale Maurizio Barbarisi.

Ora a Quarrata l’assessore Patrizio Mearelli (anche vicesindaco, purtroppo: biancherista e camiciaio, ma da tenere, ovviamente, buono in una pregiata camicia di forza) parla di ciò che ho sollevato io 4 anni fa: sentieri otturati, cementificazioni selvagge, accecamento di fossi, muri a secco sigillati a cemento, fosse di scolo interrotte dai cittadini che hanno preso possesso del Montalbano riducendolo in un vero e proprio porcaio.

Tutta roba, questa, di cui la collina di Lecceto è esempio chiaro e limpido e fortunatamente ben documentato. Roba fuorilegge al 100 %. Roba generata proprio dalle amministrazioni del favoloso centrosinistra catto-inciucista, comunque protetto dalla procura di Pistoia. È chiaro?

Là, il ragionier non-dottor Romolo Perrozzi, amatissimo da Claudio Curreli e non solo (ma anche, come ho sempre scritto dal corrotto Comune di Quarrata), ha sbarrato tre vicinali-interpoderali, ha otturato fosse di scolo, ha cementificato stradelli su suoi fondi serventi, si è fatto rilasciare dal Comune il permesso di chiudere a passo carrabile due slarghi della Vicinale di Via di Lecceto e Bindino (poi interrotta anche dall’Agriturismo degli Arancini) e il biancherista-camiciaio Mearelli ci viene a parlare di sentieristica? Ma non rompa i coglioni e vada dritto a quel paese – direbbe Alberto Sordi – dove c’è tanta gente che vi va!

Se qualche dipendente degli uffici tecnici non si fosse fatto ricco con la “s-vendita delle indulgenze”, nemmeno il Perrozzi avrebbe potuto fare quello che ha fatto, costellato com’è di procedimenti per abusi edilizi che testimoniano i favoritismi e gli occhi chiusi che si è “comprato” a suo tempo in un modo o nell’altro, checché ne dica la sua velenosa avvocata Elena Giunti, che non conosce il latino.

La quale, se vorrà venire gentilmente con me (e invito a muoversi anche tutta la procura), sarà accompagnata anche su per Via Carraia, dove il “marchese di Pescina”, suo protetto, ha chiuso una bella fetta di fossa di scolo a discesa dal Nelli in giù (in direzione dell’Agriturismo Il Calesse, anch’esso reo di avere chiuso e privatizzato vicinali-interpoderali), con un bel passo carrabile di solido cemento. Si vede il marsupio?

Tutto ciò è una vergogna del Comune, della procura di Pistoia, del Csm e della procura di Genova che archivia tutto, anche se questo tutto grida vendetta agli occhi di Dio e degli uomini.

Anche – risottolineo – di una procura degna di Vanni Fucci che assolve il malaffare e fa condannare la «gente comune» perché non è sorella del Pm aggiunto di Firenze Luca Turco. Vero, presidente dell’ordine degli avvocati di Pistoia? Provi a prendere posizione anche lei, se riesce a trovarne la forza! E insieme, fra tutti, riflettete anche sulla presenza, sulle colline, insieme al “camicière” Mearelli, dell’assessore Simone Niccolai: quello che costruiva capannoni abusivi nel suo orto, a Valenzatico, per mettere al riparo i camper di cui è cultore! Anche dinanzi a questo sconcio, mantenuto in piedi da Mazzanti (sindaco di fatto) e Romiti (sindaco di nome), la procura canessico-colettiana, pur a conoscenza, non ha mosso boccia (non il Pm, inamovibile…).

Con questo – e nonostante il caldo con[s]iglio di un amico – sono, come Giulio Cesare, contento e felice di aver “varcato il Rubicone”.

Il dado è tratto, la minestra è cotta. Ora basta, malaffare!

verpa ridens*

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]

Tutto il servizio realizzato da Tvl (a cui peraltro siamo grati) mette sotto il naso di tutti una situazione certa e inoppugnabile: che la procura di Pistoia non svolge indagini attendibili e viola non di rado l’art. 358 cpp, nonostante la Camera Penale locale sia affetta da «colpo della strega» per i continui inchini finalizzati a elogiare il dubbio legalitarismo di Coletta & C.