VIA LIBERA AI PROGETTI PER RISANARE TRATTI DI VIA GUICCIARDINI E VIA FIORENTINA

Stanziato oltre un milione di euro, che si va ad aggiungere ai 900mila euro già previsti per attuare il piano delle asfaltature 2021

PISTOIA. È stato approvato dalla giunta comunale il progetto di risanamento del manto stradale di via Guicciardini. Si tratta di un intervento atteso e particolarmente importante che prevede non soltanto il rifacimento dello strato più superficiale della strada, ma una bonifica in profondità, per circa mezzo metro sotto il piano carrabile. Per completare i lavori l’Amministrazione comunale ha già stanziato 650mila euro, a cui si vanno ad aggiungere 525mila previsti per la sistemazione di un tratto di oltre mezzo chilometro di via Fiorentina, nei pressi di Bottegone.

Il piano delle asfaltature da 900mila previsto dal Comune per il 2021 raddoppia quindi il suo valore con l’attuazione di ulteriori interventi da oltre un milione di euro ritenuti indispensabili ai fini della messa in sicurezza di due tratti molto trafficati. In entrambi i casi si partirà dalla fondazione della strada per arrivare alla bitumatura finale.

Una volta completate le procedure tecniche, in autunno l’Amministrazione provvederà a indire la gara per appaltare i lavori.

«Abbiamo impostato un lavoro importante sia dal punto di vista infrastrutturale che economico – evidenzia Alessio Bartolomei, assessore ai lavori pubblici –. Interverremo, infatti, su due assi viarie particolarmente trafficate perché collegano le zone centrali con quelle più periferiche e con i Comuni limitrofi. Certamente i lavori creeranno disagi, ma si tratta di interventi che senza dubbio non possono più attendere. Al contempo proseguiremo comunque con la progettazione e l’attuazione di ulteriori lavori di asfaltatura attraverso il ricorso all’accordo quadro».

L’intervento su via Guicciardini è previsto, in momenti successivi, su entrambi i sensi di marcia, per un’estensione di quasi mezzo chilometro. Sulla base delle verifiche effettuate dai tecnici, è stato deciso di risanare tutto il corpo stradale, partendo dalla fondazione e quindi andando a lavorare in profondità, a circa mezzo metro dalla superficie.

Durante i lavori verranno svolte anche verifiche sulla qualità dei materiali utilizzati.

In occasione dei lavori saranno previste modifiche alla viabilità.

In una prima fase verrà risanata la carreggiata sud (quella in prossimità del fast-food), trasferendo la direzione di marcia verso Firenze sulla carreggiata nord; per muoversi verso l’ingresso dell’autostrada sarà necessario, da via Berni, deviare verso il ponte dell’Arca e, tramite una rotatoria provvisoria, sarà consentita la svolta verso sinistra per tornare alla rotonda della Vergine.

Quando i lavori interesseranno la parte nord, la direzione di marcia verso Firenze tornerà nella carreggiata originaria, mentre per andare nella direzione opposta si manterrà l’itinerario verso il ponte dell’Arca.

Il progetto per il risanamento di via Fiorentina, nel tratto che va dalla rotatoria con via dei Bonechi fino a via Vespucci, è stato approvato i primi di maggio e verrà anch’esso svolto a corsie separate, procedendo per tratti consecutivi di circa 100 metri. Il traffico sarà regolato tramite senso unico alternato.

