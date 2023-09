VIA LIBERA DELLA COMMISSIONE VIGILANZA PER L’AGIBILITÀ AL PALAZZETTO DELLO SPORT

Buone notizie per il PalaCarrara. Stamani il sopralluogo. In soli 8 giorni è stato possibile sistemare il campo da gioco

PISTOIA. Dalla Commissione di vigilanza pubblico spettacolo arriva il via libera per l’agibilità del Palazzetto dello Sport. L’ok è stato dato questa mattina al termine del sopralluogo a cui hanno preso parte, per l’Amministrazione, l’assessore all’impiantistica sportiva Alessandra Frosini e l’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella, presidente della Commissione.

Il via libera per l’agibilità del PalaCarrara è stato raggiunto anche grazie agli importanti investimenti che il Comune ha finora realizzato. L’Amministrazione ha infatti avviato per la prima volta un imponente piano di miglioramento e adeguamento normativo della struttura.

Sono state realizzate le verifiche sismiche e statiche (con esito positivo) e sono stati completati gli interventi per l’antincendio. Inoltre, sono stati sostituiti i parapetti delle scale esterne e realizzato il nuovo impianto di ventilazione, indispensabile per raggiungere i corretti requisiti termo-igrometrici. Tutti questi lavori hanno permesso di certificare la piena idoneità dell’impianto che, costruito nel 1988, ha avuto necessità di sostanziali lavori di manutenzione straordinaria.

Per quanto riguarda invece l’omologazione e le richieste giunte dalla Federazione italiana pallacanestro a seguito del sopralluogo del 3 agosto scorso, il Comune ha realizzato in tempi record i lavori per la manutenzione del campo di gioco in parquet del palazzetto finalizzati proprio al rinnovo dell’omologazione per lo svolgimento delle competizioni di Livello Gold (FIP) e Primo Livello (FIBA).

«Siamo molto soddisfatti – sottolinea l’assessore all’impiantistica sportiva Alessandra Frosini —. I lavori richiesti dalla commissione si sono svolti a regola d’arte e adesso il palazzetto è adeguato alla normativa. In tempi brevissimi abbiamo anche reperito le risorse e trovato le ditte per l’intervento sul campo richiesto dai tecnici della federazione per l’iscrizione al campionato di serie A. Un ringraziamento va tutti i tecnici ed operai del Comune che si sono adoperati per questo risultato».

Visto che la squadra di basket di Pistoia avrebbe a fine agosto/inizi di settembre avuto necessità di utilizzare il palazzetto per allenarsi, gli uffici tecnici del Comune di Pistoia sono stati incaricati di svolgere i lavori nel più breve tempo possibile.

E così in soli 8 giorni è stato possibile sistemare il campo da gioco.

In dettaglio i lavori hanno riguardato operazioni di consolidamento della sottostruttura del campo di gioco, la sostituzione dei travetti deteriorati in alcune aree localizzate del campo (in particolare in corrispondenza dei canestri), la levigatura generale, la carteggiatura del parquet a bordo campo e infine la verniciatura e la tracciatura delle linee del campo.

«Come presidente della Commissione comunale di pubblico spettacolo – dichiara l’assessore alla promozione sportiva Alessandro Sabella — esprimo soddisfazione per il risultato raggiunto, che è frutto della collaborazione di tutti i componenti e di tutti i soggetti coinvolti. di basket».

Una collaborazione — aggiunge — finalizzata all’ottenimento dell’agibilità di un impianto come il PalaCarrara che potrà ospitare varie manifestazioni oltre a quella primaria del campionato».

[faragli —comune di pistoia]