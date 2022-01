VIA MODENESE, DA DOMANI 25 GENNAIO, RIAPRE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CON SENSO UNICO ALTERNATO

Sono in corso i lavori per posizionare due semafori per regolare il transito e sistemare la segnaletica orizzontale

PISTOIA. Dopo la riapertura, sabato 22 gennaio, del tratto di via Modenese in un unico senso (da San Felice verso Pistoia) — chiuso nelle scorse settimane per motivi di sicurezza – dal primo pomeriggio di domani, martedì 25 gennaio, potrà essere percorribile in entrambe le direzioni e cioè da Piteccio – San Felice a Pistoia e viceversa, transitando attraverso Capostrada.

Intanto oggi sono in corso i lavori per posizionare l’impianto semaforico necessario a regolare il flusso stradale a senso unico alternato, oltre a quelli per sistemare la segnaletica orizzontale che consistono in strisce gialle lungo i margini che delimitano la nuova carreggiata stradale dove, da un lato, sono

posizionate anche le transenne, che nei prossimi giorni saranno sostituite dalle barriere new jersey in cemento. Infine, in prossimità dei due semafori, saranno realizzate le strisce gialle di arresto.

Pertanto sarà possibile rendere la carreggiata transitabile a senso unico alternato per andare incontro alle esigenze dei residenti della zona e alleviare il disagio di chi abita nelle borgate collinari.

Il provvedimento è possibile dopo la messa in sicurezza, da parte dei proprietari del terreno, del versante est dal quale era caduto un masso sulla strada nelle scorse settimane.

[comune di pistoia]