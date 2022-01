VIA MODENESE, IL TRATTO CHIUSO RIAPRE NELLA SOLA DIREZIONE PITECCIO-PISTOIA

Intanto il Comune sta lavorando per rendere la carreggiata transitabile a senso unico alternato dalla prossima settimana

PISTOIA. Da domani, sabato 22 gennaio, il tratto di via Modenese chiuso per motivi di sicurezza sarà riaperto a senso unico, verso il termine della mattinata, nella sola direzione che da Piteccio — San Felice va verso Pistoia, transitando per Capostrada. Resta invece chiusa la direzione opposta, da Pistoia a San Felice – Piteccio, sempre attraversando da Capostrada.

Un passo avanti importante per andare incontro alle esigenze dei cittadini della zona che, per i prossimi giorni, potranno riprendere a circolare, anche se in un’unica direzione. Intanto il Comune sta lavorando per restituire a questo tratto di strada, di circa 100 metri, il senso unico alternato.

La prossima settimana, pertanto, la circolazione dovrebbe riprendere in entrambe le direzioni con appunto il senso unico alternato regolato da un semaforo.

Il provvedimento è possibile perché il versante est, dal quale era caduto un masso sulla strada, è stato messo in sicurezza dai proprietari del terreno. Via Modenese, infatti, era stata chiusa nelle scorse settimane in entrambi i sensi, nel tratto cittadino che va da Capostrada a Ponte di Gello proprio per questo motivo.

La viabilità verso la montagna è stata comunque garantita, poiché alla strada statale 66 Modenese, che porta a San Marcello Piteglio, si accede attraverso la tangenziale di Pistoia.

