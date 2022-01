via montalese. PATRIZIA MANCHIA (FORZA ITALIA): UNA STRADA PERICOLOSA

Presentata in Provincia una nuova interrogazione. Chiesti lumi sulla fattibilità dell’intervento richiesto

PISTOIA. Torna nuovamente alla ribalta il “problema” della pericolosità della strada Montalese di cui la consigliera provinciale Patrizia Manchia, Forza Italia, si è sempre occupata in sinergia con il comitato cittadino.

Manchia, avendo visto perdurare il silenzio e la mancata attenzione all’azione richiesta, per porre in sicurezza il tratto altamente pericoloso che ad oggi soffre di ben 15 decessi, ha depositato una interrogazione chiedendo urgentemente lumi sulla fattibilità dell’intervento richiesto, e relativo tavolo tecnico al Presidente della Provincia.

“È impensabile che ad oggi, nonostante i solleciti, non vi siano risposte da parte dell’istituzione. È incomprensibile la scelta del voler ignorare

questo grave problema! Ho depositato l’interrogazione perché è un tema che seguo da sempre, nel rispetto del Comitato e dei residenti che[ chiedono di attuare percorsi di viabilità alternativi, come da me stessa proposti a suo tempo.

Spero vivamente, quanto prima, poter avere elementi positivi in tal senso — conclude Manchia.

[gramigna — forza italia pistoia]