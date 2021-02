via pratese. PROSEGUONO I LAVORI DI PUBLIACQUA

Da oggi lunedì 22 febbraio al 31 luglio in vigore divieto di sosta e circolazione a senso unico alternato. Il provvedimento è necessario per permettere la realizzazione di un collettore fognario e la sostituzione della condotta idrica

PISTOIA. Proseguono i lavori di Publiacqua in via Pratese per realizzare un collettore fognario e sostituire la condotta idrica che va dal Nespolo a Le Querci.

Per permettere gli interventi saranno adottate alcune modifiche alla viabilità.

Pertanto da oggi lunedì 22 febbraio fino al 31 luglio in via Pratese, nel tratto tra i numeri civici compresi tra il 359 e il 511 (da via Croce e Acqualunga a via Acqualunga), entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata e la circolazione stradale sarà parzialmente deviata sulla porzione di carreggiata che resterà libera dai lavori.

I mezzi potranno percorrere questo tratto di strada a senso unico alternato regolato a vista o con semaforo. Chi si sposta a piedi potrà farlo lungo percorsi protetti.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]