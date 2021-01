VIA REGGIANA, RIAPERTA LA PASSERELLA CICLOPEDONALE

Restano da ultimare alcune finiture per cui sarà necessaria una ulteriore chiusura programmata per il primo fine settimana di tempo stabile

PRATO. Da oggi, data di inizio delle scuole secondarie di secondo grado, in presenza al 50 per cento, è riaperta la passerella ciclopedonale sulla declassata che consente l’attraversamento aereo della trafficata arteria di traffico SS719 da Via Rimiini al polo scolastico di Via Reggiana e viceversa.

I lavori per la messa in sicurezza e sostituzione della pavimentazione in legno sono proceduti spediti nonostante il maltempo di questi ultimi giorni in modo da consentire il passaggio degli studenti. Restano da ultimare alcune finiture per cui sarà necessaria una ulteriore chiusura programmata per il primo fine settimana di tempo stabile; la ditta completerà le opere tra venerdì pomeriggio e domenica della prossima settimana o di quella successiva meteo permettendo.

[comune di prato]