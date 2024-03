viabilità. CHIUDE AL TRAFFICO VIA DEL CASELLO

Lo ha deciso con una ordinanza la Provincia di Pistoia

PISTOIA. [a.b.] A partire da giovedì 7 marzo Via del Casello viene interdetta al traffico di tutti gli utenti, ad eccezione di residenti e autorizzati, per la messa in sicurezza del manto stradale.

L’interdizione del traffico avverrà, rispettivamente, a 700 ml dall’accesso provenendo dalla SP9 (dopo “Rose Barni”) ed a 400 ml dall’accesso provenendo dalla SR66 (dopo ultimo passo agricolo). Lo ha comunicato la Provincia di Pistoia spiegando che a causa delle piogge persistenti delle ultime settimane si è accentuato lo stato di degrado del piano viabile della strada.

L’amministrazione provinciale ha anche redatto una perizia di massima propedeutica all’attivazione della ricerca dei finanziamenti necessari all’esecuzione dei lavori di ripristino della strada. Prevista la chiusura su entrambi gli accessi mediante la posa di apposite barriere new jersey e doppie file di transenne.

Residenti e autorizzati potranno accedere alle proprie abitazioni e alle attività lavorative così come i clienti della ditta “Rose Barni”.

“Nonostante avessimo sollevato il problema da molto tempo, nonostante ci fossimo resi disponibili per confronti e soluzioni condivise — scrive il consigliere provinciale Francesca Capecchi — la risposta è stata questa. La provincia si è completamente sottratta a qualunque tipo di interlocuzione. Questa non si chiama politica, è deresponsabilizzazione.

Si chiude senza prevedere azioni future, senza nessun progetto in mano. Chissà se il Presidente Marmo o il consigliere Betti ci metteranno almeno la faccia”.

