viabilità. DA DOMANI LUNEDÌ MODIFICHE ALL’ORSIGNA PER I LAVORI IN CORSO

PISTOIA. Per permettere gli interventi di stabilizzazione di una frana e la manutenzione straordinaria al reticolo idraulico dell’Orsigna, da lunedì 6 al 31 luglio, ad eccezione dei giorni di sabato, domenica e nei festivi, dalle ore 8 alle 19 sono previste alcune limitazioni al transito e alla sosta dei veicoli in base a tre fasi lavorative non concomitanti.

In via dell’Orsigna (nel tratto in prossimità del civico 10, in località Villanova e in prossimità del Ponte Santella) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli impegnati nei lavori per l’installazione dei cantieri di servizio e di stoccaggio momentaneo dei materiali necessari ai lavori.

In via dell’Orsigna (nel tratto in prossimità dell’abitato di Orsigna, per circa 100 metri a sud di via Casa Sandrella e a nord di via Casa Sandrella), saranno vietati la sosta — con rimozione forzata — e il transito a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza.

Il percorso alternativo è individuato attraverso la viabilità di fondovalle, adiacente al torrente Orsigna per i frontisti e i residenti o affittuari delle abitazioni presenti nelle aree di circolazione a monte delle zone oggetto di chiusura.

In via Casa Sandrella (nel tratto in prossimità di via dell’Orsigna) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza, frontisti, residenti o affittuari in caso di necessità.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

