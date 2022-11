viabilità. DA GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE MODIFICHE NEI PRESSI DI VIA ERBOSA

I lavori termineranno venerdì 25 novembre

PISTOIA. Per permettere a Telecom Italia gli scavi per interventi alla rete telefonica, vi saranno modifiche della viabilità in via Spallanzani Lazzaro, nel tratto che parte dal civico 23 fino a via Erbosa; in via Erbosa, nel tratto tra via Spallanzani e via dei Frosini; in via dei Frosini e in via De Sanctis Francesco, nel tratto tra il numero civico 11 e via Fiorentina.

Nei tratti interessati dai lavori, da giovedì 17 fino a venerdì 25 novembre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Nei tratti con doppio senso di circolazione, il traffico sarà regolato da semafori provvisori per consentire il senso unico alternato.

Sarà presente un passaggio pedonale protetto.

In via dei Frosini sarà anche vietato il transito a tutti i veicoli, fatta eccezione per i mezzi di soccorso. Sul luogo sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]