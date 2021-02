viabilità. DA MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO MODIFICHE IN VIA FIORENTINA A PISTOIA

Previsto il rifacimento dell’asfalto da parte di Publiacqua

PISTOIA. Per permettere a Publiacqua di effettuare lavori di rifacimento dell’asfalto in un tratto di via Fiorentina, sono previste modifiche alla viabilità dal 17 al 19 febbraio.

Durante l’esecuzione dei lavori, in via Fiorentina, dal civico 518 al 534, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e il traffico deviato sulla porzione di carreggiata rimasta libera, mediante l’istituzione di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Il passaggio pedonale sarà indirizzato lungo percorsi protetti.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

