viabilità. DA MERCOLEDÌ MODIFICHE IN VIA DALMAZIA

Previsto allaccio alla rete fognaria

PISTOIA. Per permettere a Publiacqua di installare un cantiere per allaccio alla rete fognaria, mercoledì primo e giovedì 2 marzo in via Dalmazia sono previste modifiche alla viabilità.

Nello specifico, durante l’esecuzione dei lavori, dalle 08.30 del primo marzo (in caso di maltempo, i lavori slitteranno al giorno o giorni successivi) in via Dalmazia (rampa in uscita direzione sud dall’intersezione con la rotatoria di viale Europa e via Clemente IX) sarà istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata, e di transito.

Sarà indicato il percorso alternativo da via Clemente IX, via di Valdibrana, via dello Specchio, via Ariosto, via Bellaria e via Buonafonte.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[puggelli — comune di pistoia]