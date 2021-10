viabilità. DA OGGI AL 22 OTTOBRE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN VIALE ARCADIA

Il provvedimento è in vigore dalle 9 alle 17

PISTOIA. Dal 18 al 22 ottobre dalle ore 9 alle 17 in viale Arcadia (tratto tra via Fermi e la rotatoria di Porta San Marco) sarà in vigore il divieto di sosta. Il traffico sarà regolato da personale presente sul posto per eventuali temporanee sospensioni della circolazione.

Il provvedimento è necessario per proseguire i lavori di messa in sicurezza delle Mura Urbane di viale Arcadia (tratto a nord).

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]