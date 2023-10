viabilità. DA OGGI MODIFICHE IN VIA DEL GELSO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI LASTRICATI

Dal 23 ottobre partirà un altro provvedimento per interventi in un tratto di via Borgo Albanese

PISTOIA. Proseguono i lavori di sistemazione dei lastricati in centro storico.

Pertanto dal 16 al 21 ottobre in via del Gelso sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.

Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona nei tratti non interessati dai lavori, mediante la restituzione temporanea del doppio senso di circolazione.

Dal 23 al 31 ottobre in via Borgo Albanese (tra via del Can Bianco e il civico 28) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. La circolazione sarà deviata sulla porzione della carreggiata non interessata dai lavori, mediante restringimento della strada. I pedoni potranno camminare lungo un percorso protetto.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]