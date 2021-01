viabilità. DA OGGI MODIFICHE IN VIA SESTINI PER L ’AVVIO DEI LAVORI SULLA SP47 TANGENZIALE EST

Dalle ore 08:00 per tutta la durata dei lavori

PISTOIA. In occasione dell’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria della SP 47 Tangenziale Est da parte della Provincia, da mercoledì 27 gennaio sono previste modifiche alla viabilità in via Sestini.

Nel dettaglio, dalle ore 8 di mercoledì 27 gennaio, per tutta la durata dei lavori, in via Sestini — nel tratto in prossimità del viadotto della SP 47 Tangenziale Est — sarà vietato il transito a tutti i veicoli con conseguente direzione obbligatoria a destra in corrispondenza delle rampe di accesso alla Tangenziale Est.

Nella direzione ovest-est, in uscita dalla città — in direzione di Montale — si dovrà dare precedenza ai veicoli provenienti da nord (rampa Tangenziale Est).

Per agevolare le manovre, in corrispondenza dell’uscita della Tangenziale – all’altezza di via Castel dei Guidi e via Gentile (Fornaci) – sarà realizzata dalla Provincia una rotatoria provvisoria.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]