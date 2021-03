viabilità. DAL 30 MARZO AL 1 APRILE VIA FONDA DI SAN VITALE CHIUSA

Sono in programma lavori alla rete idrica

PISTOIA. Da martedì 30 marzo in via Fonda di San Vitale (numeri civici dal 28 al 46) partiranno i lavori di scavo per riparare le perdite della rete idrica.

Pertanto dal 30 marzo al 1° aprile in via Fonda di San Vitale saranno vietati il transito e la sosta a eccezione dei residenti che, con le loro auto, potranno percorrere temporaneamente a doppio senso di circolazione i tratti esterni alla chiusura. I

n corso Gramsci (corsia preferenziale bus da via Fonda di San Vitale a via della Costituzione) sarà consentito il transito per permettere a chi proviene da via Fonda, via Puccini e corso Gramsci di raggiungere via della Costituzione e via Della Pace.

Infine in corso Gramsci, da via dell’Anguillara a via della Madonna, sarà permessa la circolazione in direzione nord per tutti i veicoli provenienti da sud.

[comune di pistoia]