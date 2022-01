viabilità. DALLE 20 ALLE 23 DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN UN TRATTO DI VIA DELLE PAPPE

Il provvedimento è necessario per permettere la sosta di un autocarro gru per operazioni di scarico

PISTOIA. Dalle ore 20 alle 23 di stasera lunedì 3 gennaio in via delle Pappe (tratto dalla Ripa delle Stinche a piazza Giovanni XXIII) sarà in vigore il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli.

Sarà consentito l’accesso a Ripa delle Stinche, via delle Pappe (tratto da piazza del Carmine alla Ripa delle Stinche) e via del Frantoio, ai soli residenti e autorizzati alla Ztl.

Il provvedimento è necessario per permettere la sosta di un autocarro con gru per effettuare operazioni di scarico al Palazzo San Mercuriale.

[comune di pistoia]