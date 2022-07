viabilità. DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA IN UN TRATTO DI VIA DI CANAPALE

Dal 13 al 17 luglio

PISTOIA. Dal 13 al 17 luglio in via di Canapale (tratto in prossimità dell’intersezione con via del Nespolo) sarà in vigore il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata.

Il provvedimento è necessario per realizzare interventi di ripristino della bitumatura della strada, a seguito dei lavori alla rete telefonica da parte della società FiberCop.

Compatibilmente allo svolgimento dell’intervento, dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]