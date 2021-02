viabilità. DOMANI E SABATO CHIUSA VIA IANO E VICATOLI PER LAVORI DI PUBLIACQUA

Il provvedimento è in vigore dalle 8.30 alle 18

PISTOIA. Per permettere a Publiacqua di realizzare lavori di sostituzione di chiusino fognario in via Iano e Vicatoli, l’ufficio mobilità del Comune di Pistoia ha emesso un’ordinanza per modifiche alla viabilità.

Pertanto domani venerdì 19 e sabato 20 febbraio dalle 8.30 alle 18 in via Iano e Vicatoli 14 saranno vietati il transito e la sosta.

Compatibilmente all’esecuzione dei lavori, dovrà comunque essere consentito il transito ai mezzi di soccorso ed emergenza. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]