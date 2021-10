viabilità. DOMANI LUNEDÌ 18 OTTOBRE MODIFICHE IN VIA DEI MACELLI E VIALE MATTEOTTI

Il provvedimento è necessario per permettere interventi di manutenzione alla segnaletica stradale

PISTOIA. Domani lunedì 18 ottobre dalle ore 8 alle 18 in via dei Macelli e viale Matteotti sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.

Inoltre il traffico sarà deviato sulla parte della carreggiata non interessata dai lavori, mentre i pedoni potranno camminare lungo percorsi protetti.

Il provvedimento è necessario per interventi di manutenzione alla segnaletica stradale orizzontale.

Sul posto sono presenti i cartelli di preavviso.

