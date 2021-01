viabilità. IL 27 E 28 GENNAIO ALCUNE STRADE CHIUSE AL TRANSITO PER LAVORI ALL’ACQUEDOTTO

Interventi di scavo per lavori di riparazione e allacciamento alla rete dell’acquedotto in via del Bollacchione, via di Badia e via Montesecco della Vergine

PISTOIA. Per due giorni, dal 27 al 28 gennaio, dovranno essere eseguiti alcuni interventi di scavo per lavori di riparazione e allacciamento alla rete dell’acquedotto in via del Bollacchione, via di Badia e via Montesecco della Vergine.

Per permettere gli interventi sono necessarie alcune modifiche alla viabilità.

Pertanto mercoledì 27 e giovedì 28 gennaio dalle 8 alle 18 saranno vietati il transito e la sosta in via del Bollacchione 33, via di Badia 6 e via Montesecco della Vergine (tratto in prossimità dell’intersezione con via Bonellina). Compatibilmente all’esecuzione dei lavori dovrà, comunque, essere consentita la circolazione dei mezzi di soccorso e di emergenza.

[comune di pistoia]