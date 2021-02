viabilità. IL 3 E 4 FEBBRAIO CHIUSA VIA DELLA CASTAGNOLA PER LAVORI ALL’ACQUEDOTTO

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso

PISTOIA. In via della Castagnola, nella zona di Sant’Agostino, dovrà essere eseguito un intervento di scavo per riparare la rete idrica.

Per permettere lo svolgimento dei lavori, mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio in via della Castagnola, nel tratto in prossimità dell’intersezione con via Mariotti, saranno vietati la circolazione e la sosta a tutti i veicoli.

Compatibilmente allo svolgimento dei lavori dovrà comunque essere consentito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza ed ai residenti della zona, nei tratti non interessati dai lavori.

[comune di pistoia]