viabilità. MANUTENZIONE DEL VERDE IN VIA DEL BASTIONE MEDICEO E VIA DEI CAMPISANTI

Domani giovedì 10 e venerdì 11 novembre i lavori andranno avanti dalle 8 alle 16. Previste alcune modifiche

PISTOIA. Proseguono le attività di verifica e messa in sicurezza svolte dall’Amministrazione comunale sulle alberature presenti nelle aree a verde pubbliche.

Il prossimo intervento è in programma per domani giovedì 10 e venerdì 11 novembre in via del Bastione Mediceo e via dei Campisanti, dove le valutazioni di stabilità delle piante svolte dai tecnici con il metodo VTA (Visual Tree Assessment) hanno evidenziato criticità che potrebbero rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica.

Nei giorni di intervento, dalle 8 alle 16, il cantiere procederà per tratti: prima in via del Bastione Mediceo (nel tratto tra via Enrico Fermi e via di Sant’Agostino) e poi via dei Campisanti.

I lavori si inseriscono all’interno del “Programma di sostituzione delle alberature” che l’ufficio del Verde pubblico sta portando avanti, tenendo conto dei dati emersi dal censimento del verde e dell’età di servizio degli alberi.

L’obiettivo a medio-lungo termine è rinnovare in modo funzionale il patrimonio arboreo e aumentare gli standard di sicurezza, in particolare modo delle alberature stradali.

A seguito verifiche di stabilità svolte dagli agronomi, in via del Bastione Mediceo e via dei Campisanti si interverrà su 12 Celtis australis L. (Bagolaro).

Il progetto di reimpianto sarà valutato assieme a un possibile riassetto della carreggiata, anche con la creazione di un percorso pedonale nell’ambito della “Ciclovia del Sole”.

Durante i lavori, lungo la strada saranno vietati il transito e la sosta. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso, di emergenza e ai residenti della zona. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

[comune di pistoia]